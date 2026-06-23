２３日、タブレット端末でＡＲ技術を体験する参加者。（大連＝新華社記者／武江民）【新華社大連6月23日】世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）が23日、中国遼寧省大連市で始まった。会場には没入型のインタラクティブ展示エリアが設けられ、人工知能（AI）やエンボディド（身体性を持つ）AI、拡張現実（AR）などの先端技術が体験できる。また、複数の国と地域のアーティ