記事ポイント16枚羽根による50dB以下の超静音設計左右90°＋上下35°の全方位風向調節12V・24V対応の2モデルをシガーソケット接続 MAXWINが、クリップ式車載扇風機「K-FAN10」の再入荷を開始しました。16枚羽根と左右自動首振り機能を備えたモデルで、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで購入できます。アシストグリップやサンバイザーなどへのワンタッチ設置に対応し、シガーソケットに差し込むだけで動作します。