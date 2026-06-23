警視庁は22日、ねたみ・恨みといった感情を持つ嫌いな相手に対し、紛失防止タグを使い位置情報を取得する行為を規制対象にする東京都迷惑防止条例の改正案を都に示した。2027年4月からの施行を目指す。 ストーカー規制法でも、紛失防止タグを用いて相手の位置情報を取得する行為や同タグを無断で相手に取り付ける行為を禁止している。しかし、恋愛感情などがなく、ねたみや恨みなどの感情が動機の場合はストー