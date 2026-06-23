23日午後7時半ごろ、島根県出雲市今市町の商店街にある民家から火が出ていると消防に通報がありました。記者「出火から2時間が経っていますが、火の勢いは収まりそうにありません」23日午後7時半ごろ、島根県出雲市今市町の商店街にある民家から火が出ていると消防に通報がありました。現場は出雲市駅の北東400メートルほどの商店街で、午後10時現在、火は延焼中で数軒が燃えているということですが、今のところけが人などの情報は