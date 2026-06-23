ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領が隣国ポーランド・グダンスクで25〜26日に開催される「ウクライナ復興会議」を欠席する方向で調整していることが分かった。スビリデンコ首相が23日、ウクライナ代表を務めると明らかにした。欠席の理由について説明していないが、第2次大戦の認識を巡るポーランドとの対立が背景にあるとみられる。ポーランドはゼレンスキー氏