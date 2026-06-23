ＫＤＤＩは、主力ブランドの「ａｕ」と低価格ブランドの「ＵＱモバイル」について、新規契約や機種変更に関する店頭での事務手数料を従来の税込み３８５０円から４９５０円に約３割値上げすると発表した。８月１日から。近年の物価高に伴う様々な費用の上昇を要因としている。事務手数料の引き上げは２０２３年以来。店頭でのＳＩＭやｅＳＩＭの発行、電話番号の変更や一時休止、ＫＤＤＩ内のブランド移行（端末購入を伴う場合