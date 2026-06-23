世界最先端のテクノロジー企業が集まる中国のシリコンバレー・深圳のリアルな裏側が明かされ、スタジオのNaokimanらが驚愕する一幕があった。【映像】高学歴な若者が大量に路上で…実際の映像『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明 of 噂を