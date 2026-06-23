国際サッカー連盟（FIFA）は23日、FIFAワールドカップ2026・グループG第3節エジプト代表vsイラン代表を担当する審判団を発表。日本から派遣されている審判団も同試合を担当することになった。ポーランドの審判団とともに、荒木友輔氏が第4審、三原純氏がリザーブ副審を務めることが決定した。荒木氏と三原氏はこれまで4試合を割り当てられている。さらに、日本時間25日4時にキックオフを迎えるグループB第3節のボスニア・ヘ