ラツィオは23日、ジェンナーロ・ガットゥーゾ氏を新指揮官として招へいしたことを発表した。イタリアメディア『スカイスポーツ』は、2028年6月30日までの2年契約を締結したと報じている。クラブは新指揮官の就任に際し、「新監督を歓迎し、彼の経験、プロ意識、そして決意がクラブの目標達成に貢献できると確信しています」と声明を述べている。2025−26シーズンのラツィオは、マウリツィオ・サッリ前監督の下でシーズンをス