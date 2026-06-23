兵庫県神戸市のマンションの一室で、冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、警察は23日夜、男性の元妻の望月亜紀容疑者を死体遺棄容疑で逮捕したと発表しました。神戸市の生田警察署から最新情報をお伝えします。生田警察署で午後9時40分から始まった記者会見および説明会は50分ほどで終了しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、神戸市中央区に住む無職の望月亜紀容疑者で、死亡した西口豊さんの元妻だということです。望