AKB48は23日、体調不良を理由に活動休止中だった花田藍衣（21）の契約を解除したと公式サイトで発表した。「このたび弊社は、AKB48のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と花田との契約解除を発表した。同グループでの契約解除は初めて。発表によると、花田は2025年12月頃から体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から