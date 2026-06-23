「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）広島が敗戦し、３連勝と４位浮上を逃した。新井貴浩監督は４点を追う七回２死満塁の絶好機での代打起用について言及した。１−７で迎えた七回は小園の２点適時打で３−７とした。なおも２死満塁の好機で指揮官は捕手・持丸への代打として石原を起用。ベンチには佐々木、前川、中村奨らも残っていた中、新井監督は「石原のバッティングが最近良いので、あそこは石原でいきまし