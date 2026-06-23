「貴方がデビューした17才の頃からの22年間を、今、思い出しています」――。ワールドカップが全世界をにぎわせているが、“メッシガチ勢すぎる”と話題になっている人物がいる。俳優・小柳ルミ子だ。小柳ルミ子自身がずっとファンだというアルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手への熱い想いをX(Twitter)にポストしている。そのポストには、「もはやメッシのW杯というよりルミ子のW杯になりそうな北中米W杯」「小柳ルミ子はガチ