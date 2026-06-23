ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「アンジュルム」が２３日、東京・日本武道館で春ツアー（１０会場２３公演）のファイナル公演を迎えた。本編の前半を「陰」、後半を「陽」パートに分け、アンコール含む全２２曲をパフォーマンス。７月２２日発売予定の両Ａ面シングル「ＢａＢａＢａＢｕｒｎｉｎｇＬｏｖｅ」「愛が愛のままでいられますように」の２曲ほか、代表曲「大器晩成」を披露した。４月からスタート