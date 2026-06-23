【ニューヨーク＝大月美佳】国連で日本が主導して創設した「人間の安全保障賞」の初の授賞式が２２日、国連本部で開かれた。人間一人一人の生活や尊厳を守る優れた活動をたたえる賞で、日本が重視する「人間の安全保障」の概念の普及が目的だ。表彰の対象となるのは国連機関が実施する事業で、▽治安悪化が著しいエクアドルでの暴力削減▽違法伐採で荒廃するガーナの森林再生▽ネパール東部の災害適応能力の強化▽海面上昇の危