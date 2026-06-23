『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「韓国籍の女が偽装結婚を仲介か“ブローカー”の女ら3人逮捕」についてお伝えします。◇◇◇車の後部座席から前方を気にする様子を見せる女。22日に逮捕された韓国籍の金栄礼（キム ヨンエ）容疑者です。偽装結婚をあっせんした疑いがもたれています。この事件で逮捕されたのは3人で、捜査関係者によりますと、日本の在留資格を取得することを希望していた韓国籍の李相基（