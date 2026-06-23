バレーボール女子日本代表主将の佐藤淑乃（２４）が２３日、マネジャーと共同の公式Ｘを更新。上下グレーのジャケット姿で、両手にポケットをつっこんで座る写真とともに、マネジャーが「セットアップを着てクールな雰囲気も、プレー中とはまたひと味違ってかっこいいですよね。ｂｙまね」とつづった。フォロワーからは「試合とは違ってめっちゃクール」「むちゃくちゃお洒落コーデがお似合いでカッコ良いわぁ〜」「モデルさん