◇セ・リーグヤクルト4―3阪神（2026年6月23日甲子園）ヤクルトの助っ人右腕リランソが、14試合目の登板で来日初勝利を手にした。先発・山野の後を受けて0―1の7回にマウンドへ。先頭の代打・福島の右前打などで1死二塁のピンチを背負うも、代打・糸原をチェンジアップで左飛。最後は高寺を最速153キロの直球で空振り三振に仕留めた。「素直にうれしい。チームが勝っていい記念になった。このような機会をもらえて感