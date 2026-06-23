【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3ー0 イラク代表（日本時間6月23日／フィラデルフィア・スタジアム）【映像】恐怖！エンバペ、“爆速120km弾丸シュート”→相手GKの手を弾く瞬間フランス代表のFWキリアン・エンバペによる時速120kmの逆足ミドルが話題を集めている。相手GKの手を弾き飛ばすような衝撃の一撃に、ファンも驚きを隠せない様子だ。日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でフランス代表はイラ