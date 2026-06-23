ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨは２３日、活動休止中の花田藍衣（２１）との専属契約を解除したことを発表した。ＤＨによると、その過程で特定のファンとの複数回におよぶ繋がりが発覚したことなどから「総合的な判断」と説明した。これを受け２３日夜、花田のＳＨＯＷＲＯＯＭアカウントが消えた。関係者によると、通常は解約解除の発表と同時にアカウントを削除するが、今回に関しては「花田にも反論したいことや、言いた