ボートレースまるがめの「スカパー！ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１４戦」は２３日、予選最終日の４日目が行われた。市川健太（２８＝滋賀）は、予選ラストを２コースから２着、１７位で予選を突破した。「リング１本入れてトルク感出たし、乗りやすい。ターンの感じとかもいい」と調整は順調で、満足のいく仕上がりにある。「（広瀬）凜が江戸川で優勝して、１００％のおめでとうだけど、悔しいって思うんです。それを思