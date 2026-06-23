３位・ヤクルトは２３日の阪神戦（甲子園）に４―３で逆転勝ち。首位争いを繰り広げる猛虎との直接対決で白星スタートを切った。先発した山野は２回に味方守備の悪送球から１点を失ったが、その後は追加点を与えず６回１１４球を投げて４安打１失点（自責０）の快投。相手先発・才木に６回３安打と苦戦した打線は、１点を追う８回に猛攻を見せ、左腕の力投に応えた。３番手・岩崎から連打と四球で一死満塁の好機をつくると