阪神は２３日のヤクルト戦（甲子園）に３―４で逆転負け。巨人には同率首位に並ばれ、３位ヤクルトとは０・５ゲーム差となった。先発・才木浩人投手（２６）は６回３安打無失点、８奪三振の好投も今季５勝目を逃した。初回は先頭の長岡に左翼への二塁打を許し、いきなり無死二塁のピンチ。それでも増田を初球のスライダーで右飛に仕留めると、古賀、オスナも打ち取り無失点で切り抜けた。６回には一死一、三塁と走者を背負い