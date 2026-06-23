巨人が２３日の広島戦（マツダ）に７―３で快勝。９回には審判の微妙な判定もあり、この日最大のピンチも訪れたが、なんとか逃げ切りに成功した。４点リードで迎えた９回。マウンドには５番手・田中瑛が上がったが、一死一塁から小園に打ち返された打球は左翼方向へ。途中出場で左翼を守っていた佐々木はスライディングしながら捕球を試みたが、グラブの先はわずかに届かずワンバウンドでキャッチ。しかし、これを三塁塁審・福