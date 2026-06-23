秋田朝日放送 海や川へ出かける機会が多くなる時期を前に、水の事故に備え、消防隊員が水難救助の技術を競う大会が秋田市で開かれました。 秋田市の県立総合プールで開かれた消防救助技術県大会・水上の部には、県内８つの消防本部から４５人が参加しました。参加した隊員は５つの種目で日頃の訓練の成果を披露しました。 この大会は水難事故が増えることが懸念される夏を前に毎年開かれていて、隊員の救助技術を