PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45 結果55.7 予想54.6前回55.1（製造業PMI・速報値) 結果51.3 予想51.0前回50.7（非製造業PMI・速報値) 結果52.2 予想52.0前回51.5（コンポジットPMI・速報値)