お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」に出演し、ユーチューバーで「原宿系インフルエンサー」のしなこ（30）との共演を喜んだ。この日は「SUPER EIGHT」村上信五、「Travis Japan」宮近海斗らも共演したが「しなこちゃんはもうね、今日で言えば、一番しなこちゃんに会いたくて、会いたくてしょうがない」と言い、その理由を「うちの子供たちが大ファンで」と説明。