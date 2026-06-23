いーたん！！▶▶この作品を最初から読む令和生まれのギャルしおさんは、タフでパワフル、そしてメンタルもつよつよ系！？コミックエッセイ『よいたん3歳、ときどき先輩。』で、「人生2度目？」と思うほどの大人っぽさを見せたよいたんに、妹のしおさんが誕生。「やっほー！おちた！（起きた）」と寝起きから元気いっぱいで、転んでも笑顔で「いえい！」と起き上がるほど。天真爛漫なしおさん、オタク気質で冷静な兄よい