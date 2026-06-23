6月30日（火）よる10時放送 サッカー応援SP！＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞近藤春菜（ハリセンボン）ジェシー（SixTONES）滝沢カレン武田修宏中務裕太（GENERATIONS）YOU河出奈都美（日本テレビアナウンサー）＜VTR出演＞Koki Hori駒野友一曽野舜太（M!LK）山本紘之（日本テレビアナウンサー）