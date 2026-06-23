中国メディアの南方都市報によると、中国のネット上で最近、「大雨の後に街中にワニが現れた」という動画が注目を集めた。街中でのワニ出現が報告されたのは広東省東莞市鳳崗鎮で、鎮政府側によると消防当局は16日にワニ捕獲に関する2件の通報に対応した。まず、午前10時25分ごろに「ワニを見つけた」との通報が入り、1匹を捕獲。2件目の通報があったのは午後8時44分ごろで、こちらでも1匹を捕まえた。2件ともけが人はおらず、南方