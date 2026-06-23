女性YouTuberが、インドの寝台列車で遭遇した命の危機を感じるほど恐ろしいトラブルを告白した。【映像】寝台列車でインド人男性に…実際の映像『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテインメ