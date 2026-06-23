◇パ・リーグ日本ハム4―0ロッテ（2026年6月23日エスコンF）読みは「しんどう」ではなく「しんとう」です！日本ハムの3年目捕手・進藤勇也が攻守で活躍した。8番でスタメン出場すると、1―0の3回にロッテ・広池の150キロの直球を捉えて逆方向の右翼へ2号ソロ。5月13日のプロ初アーチに続くロッテ戦での一発で、本拠地では初本塁打となり「全員で喜んでくれて良かった」と仲間の祝福にうれしそうだった。捕手として