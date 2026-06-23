北関東にある曰く付きの廃墟ホテルで、暗視カメラが子供の霊の姿を鮮明に捉え、その衝撃的な映像にスタジオ中が恐怖の渦に包まれる一幕があった。【映像】子供の霊が映り込む瞬間『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもっ