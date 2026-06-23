歌手の工藤静香（56）が23日、自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「バナナサンド◆ハモリ我慢＆グルメ対決で丸ごと静香SP◆」と書き出した工藤。この日出演したTBS系「バナナサンド」（火曜後8・00）で着用した衣装を披露した。「帰り際に廊下でお会いしたコーラス隊の皆さんとパシャリ」「記念撮影をしました！強めのコーラスの方！本当に強いのよ。声笑笑笑笑とっても楽しかったです！ありがとうござい