総工費14兆円という巨額の費用を投じ、国家プロジェクトとして建設された近未来都市の実際の様子にスタジオが騒然とする一幕があった。【映像】「人がいない…」14兆円投じた”未来都市”、実際の様子『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を