米国のイメージに関する世論調査結果【ワシントン共同】米ピュー・リサーチ・センターは23日、米国のイメージに関し、世界の36カ国・地域で実施した世論調査の結果を発表した。「好意的な印象を持つ」と回答した成人の割合（中央値）は37％。国際情勢を巡る対応でトランプ大統領を「信頼する」は23％で、「信頼していない」は76％に上った。日欧など多くの国で米国への信頼感が前年から低下した。「米国第一主義」を推進するト