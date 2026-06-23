◇パ・リーグ楽天8―4西武（2026年6月23日山形）この粘りこそが右腕の真骨頂だ。楽天先発の滝中瞭太は、西武打線に毎回の10安打を浴びた。それでも6回を2失点でまとめ、チーム最多の荘司に並ぶ4勝目を挙げた。3回までは2安打ずつを打たれて2失点。「なかなかリズムよく3者凡退といかず、苦しい投球になってしまった」と反省。その後も毎回走者を出したが、要所を締めて追加点は与えず「野手が援護してくれたので、何