メジャーリーグ「ロサンゼルス・エンゼルス」の菊池雄星投手の妻で、元フリーアナウンサーの菊池瑠美が21日、Instagramのストーリーズを更新。6歳の長男・レオくんがサッカーを楽しむ姿を公開した。【映像】6歳長男がサッカーを楽しむ姿2016年に菊池投手と結婚し、レオくんの子育てに奮闘している菊池。これまでもInstagramでは家族との日常を発信しており、顔を寄せ合う仲睦まじい夫婦ショットや、「レオくんイケメン」「ステ