アイドルグループ、アンジュルムが23日、東京・日本武道館で春ツアーファイナル公演を行った。昨年6月に前リーダー上國料萌衣（26）が卒業し、長野桃羽（16）が加入して9人体制に。ステージは、鋭く力強い歌声を響かせた「プリズンブレイカー」でスタート。9人がピタリと息をそろえる「次々続々」や「マナーモード」など、パワフルなパフォーマンスを披露した。金吹雪を華やかに巻き上げて「ハデにやっちゃいな！」を披露したり、