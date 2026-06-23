6月22日放送の『プロフェッショナルランキング』（TBS系）で発表された「日本の最強アニメソングBEST100」が波紋を呼んでいる。「同番組は、その道を極めたプロによる“ガチ投票”でランキングを決めるのが売りです。今回は世界41の国と地域の歌手やミュージシャン、音楽プロデューサーら166人が選んだアニメソングランキングが発表されました」（芸能記者）数々の名曲が紹介される中、ランキングはいよいよトップ3へ。3位は