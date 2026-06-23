塩貝健人の練習後コメントサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。代表のSNSは、現地22日の練習後の選手コメントを投稿。ギラつく21歳に、ファンの期待が高まっている。日本代表の公式Xとインスタグラムは、塩貝健人の練習後のコメントを投稿。「まだ自分は何もしていないので、早くチームに貢献したいという気持ちです」などと闘志を高めていた。決戦3日