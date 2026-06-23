記事ポイント購入者100名のアンケートで97％が「寝心地がよかった」と回答92％が推奨、96％が継続利用を希望する高満足度を記録医療機器認証取得の磁気リカバリーマットレスが国内で注目を集める Terizeは、睡眠コンサルタント監修の医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA（リヴェリア）」の購入者を対象にアンケート調査を実施しました。調査対象は全国の20代〜60代の男女100名で、調査期間は2026年4月13日〜6月11日。9