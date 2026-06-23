台湾の市場調査会社・TrendForceの調べにより、世界的なメモリ不足が転換点を迎え、旧世代の製品と表現されるようなDDR2メモリやDDR3メモリの価格も上昇していることがわかりました。Cascading Shortages in Consumer DRAM: How Capacity Pivots Fuel Legacy Node Adoption | TrendForcehttps://www.trendforce.com/research/download/RP260617YXThe memory crisis is getting so bad that even retro RAM prices are going to the