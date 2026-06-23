記事ポイントソレイルミナーレとして福岡県初の拠点が2026年7月1日に開設カフェのようなおしゃれな空間とウォールグリーンで前向きに通える環境半日型・個別リハビリと新感覚のボディ ハグ シャワーを導入 HLCが運営するリハビリ特化型デイサービスブランド「ソレイルミナーレ」が、2026年7月1日（水）に福岡県初の拠点「ソレイルミナーレ井尻」を福岡市南区に開設します。木目調の内装とカフェのような雰囲気を大切にしてき