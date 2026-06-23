記事ポイント第13回芸術学部フェスタで教員作品19点を無料公開7学科の多彩な表現作品を一堂に展示「ハンブルク日本映画祭」出品作・U35コンペ受賞作を公開 東京工芸大学芸術学部は、6月28日から7月26日まで”芸術学部フェスタ2026″を中野キャンパスで開催します。第13回目となる今回は、写真・映像・デザインなど7学科の教員が制作した19点の作品と最新の研究成果を発表するもので、入場は無料です。体験型の作品から映像上