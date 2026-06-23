記事ポイントAndroid 11対応・5.5インチ大型タッチ画面搭載の最新トータルステーションノンプリズム最大1000m・プリズム最大3500mの広範囲測距バッテリ2個で連続約15時間・ホットスワップ対応 TIアサヒは、PENTAXブランドの新型トータルステーション「R-600シリーズ」の国内販売を2026年6月5日に開始しました。Android 11対応の5.5インチ大型画面を採用し、測量現場での操作性と測量精度を向上させた最新モデルです。 PE