◇セ・リーグ中日5―2DeNA（2026年6月23日岐阜）中日の主砲・細川成也が4年連続の2桁本塁打をマークした。打線は初回、2回とも2死満塁としながら無得点。迎えた0―0の3回、重苦しい雰囲気を吹き払うような豪快な一発を左中間スタンドに運んだ。先制の10号ソロに「いい結果になって良かった。まだまだ数を増やしたい」と貪欲に話した。DeNAから移籍し、直近の3年間は20本塁打以上を放っている主砲。今季は5月から調子