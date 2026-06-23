◇セ・リーグ中日5―2DeNA（2026年6月23日ぎふしん長良川）中日の2年目左腕・吉田聖弥が1回を無安打無失点。これで10試合連続無失点とした。3点リードの8回に3番手でマウンドへ。先頭・佐野に四球を与えるも、「自信のあるボール」というチェンジアップを駆使して4番・宮崎を三ゴロ併殺打。最後はヒュンメルもチェンジアップで空振り三振に仕留めた。今季は直球に力強さが増し、防御率は0・47。セットアッパーを務める