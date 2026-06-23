アメリカ、カナダ、メキシコで開催されているW杯。現在グループステージが行われており、23日にはノルウェー代表がアメリカのニュージャージー州でセネガル代表と対戦した。43分、先制したのはノルウェーだ。アーリング・ハーランドからパスを受け、マルクス・ホルムグレン・ペデルセンがゴールネットを揺らした。その後もノルウェーの勢いは止まらず、注目のストライカーであるハーランドが2ゴール。試合を通じて2失点したノルウ