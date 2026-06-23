世界中から将来を嘱望された逸材は、その後どのようなキャリアを歩んだのだろうか。2014年ブラジル・ワールドカップでアメリカ代表のユリアン・グリーンは歴史に名を刻んだ。当時19歳25日だったグリーンは、ベルギー代表との決勝トーナメント1回戦でゴールを記録。途中出場からファーストタッチでネットを揺らし、アメリカ代表史上最年少のワールドカップ得点者となった。当時のグリーンはバイエルンの将来を担う存在として大きな